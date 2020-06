Governo. Lollobrigida: Chiediamo Conte in aula al prossimo QT

“Ho appena inviato al presidente Fico una lettera nella quale preannuncio che la prossima settimana, ex articolo 135-bis del Regolamento, rivolgeremo la nostra interrogazione a risposta immediata al Presidente del Consiglio. Ci aspettiamo che Giuseppe Conte venga a rispondere personalmente in Aula, visto che le sedute di premier question time mai hanno avuto luogo da quando si è insediato l’attuale Governo, ormai otto mesi fa. E’ quanto mai urgente riaffermare la centralità del Parlamento rispetto alle azioni di un Governo che più volte ha eluso i propri doveri, come purtroppo accaduto solo due giorni fa in occasione dell’informativa di Conte in vista del Consiglio europeo di oggi. Per questo motivo ci aspettiamo che il presidente Fico formalizzi la richiesta al presidente del Consiglio in tempi celeri. Vedremo se Conte continuerà a scappare o se, almeno stavolta, rispetterà il luogo simbolo della democrazia che gli consente di sedersi al vertice di palazzo Chigi”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

