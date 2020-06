“Le scene a cui abbiamo assistito ieri in Senato, con una maggioranza incapace di raggiungere il numero legale sul voto sull’ennesimo decreto, sono umilianti per il popolo italiano e il Parlamento che lo rappresenta. E’ di tutta evidenza che questa maggioranza e questo Governo non sono all’altezza. Le libere elezioni sono la strada maestra, prima arrivano e meglio è”.

Lo ha detto al Tg2 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.