Marche, Acquaroli: I ritardi del Governo e della regione rischiano di compromettere la tenuta del tessuto produttivo

Le mancate risposte del Governo e della Regione rischiano di compromettere la tenuta del nostro tessuto produttivo e socioeconomico. Questo pomeriggio il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Acquaroli, candidato alla presidenza della Regione Marche, ha visitato una delle tante piccole e medie realtà del nostro tessuto produttivo, l’impresa calzaturiera Le Viozzi, che sta affrontando le conseguenze del lockdown. “Una delle tante belle e positive realtà su cui si fonda il nostro tessuto produttivo – ha affermato l’onorevole Acquaroli – ma che oggi rischia di vedere compromesso il proprio futuro. A fronte del calo di ordini e fatturato derivante dal periodo emergenziale, le risposte venute dai governi sono state fin qui inesistenti. La promessa liquidità non è stata mantenuta, né dal Governo né tantomeno dalla Regione, e la cassa integrazione non è stata erogata per nessuno dei dipendenti del calzaturificio. La fotografia scattata oggi descrive purtroppo una condizione che sta vivendo l’intera filiera produttiva, che si ripercuote sulle scelte strategiche da fare per i prossimi decisivi mesi. In questi mesi ho incontrato tanti imprenditori e realtà del nostro territorio e continuerò a farlo, perché questo deve essere il metodo di chi vuole offrire alle Marche un nuovo approccio e un rilancio costruito sull’ascolto dei marchigiani e sull’aderenza alla realtà, al contrario dell’atteggiamento di chiusura e distanza dai problemi reali che ha avuto la sinistra fino a oggi”.

