UE, Fidanza: Da sinistre delirio ideologico e razzismo al contrario

“Leggiamo proclami indignati di vari esponenti della maggioranza che accusano Fratelli d’Italia di non aver condannato il razzismo e l’uccisione di George Floyd. Se c’è qualcosa che davvero dovrebbe indignare è avere una sinistra che pensa questo delle opposizioni, che peraltro non hanno mancato di dichiarare la propria condanna alla vicenda Floyd. Ma peggio di questo c’è mentire agli italiani, nascondendo loro che il testo votato contiene un vero e proprio delirio ideologico: inaccettabili criminalizzazioni della polizia, attacchi sgangherati all’amministrazione Trump, l’invito a prevedere quote dedicate alle persone di colore in vari ambiti della società, la revisione della nostra storia all’insegna del senso di colpa anti-occidentale. E nessuna vera condanna delle devastazioni, dei saccheggi e delle violenze di questi giorni, contro persone inermi e contro i monumenti della nostra storia. Questo è razzismo al contrario e le quattro sinistre al governo che lo sposano sono pericolose per gli italiani”.

È quanto dichiara in una nota il Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza, rispondendo alle critiche per il voto negativo di FdI alla risoluzione sull’omicidio Floyd e le proteste anti-razziste.

