DL rilancio, Meloni: Inserita normuccia che permette a Governo di spendere 80 mld con totale discrezionalità, Mef dice che è tutto normale ma non dovrebbe esserlo in democrazia occidentale

«Nel decreto Rilancio hanno inserito una normuccia che permette al Governo (nella persona del ministro Gualtieri) di spendere tutti i soldi dei decreti Cura Italia, Liquidità e Rilancio con totale discrezionalità. Di fatto gli 80 miliardi stanziati possono essere spostati da una voce a un’altra con un semplice decreto ministeriale, fregandosene di quanto stabilito dal Parlamento. Basta che dal “monitoraggio” fatto dallo stesso Gualtieri risulti che le risorse destinate a una determinata voce non siano spese nei tempi previsti. Per capirci, il Governo può togliere miliardi destinati alla Cassa integrazione e dedicarli al bonus monopattino, o togliere le risorse previste per i disabili e comprare altri biglietti in business class per andare a Dubai. Oggi il MEF ha rilasciato una nota per dirci che è tutto normale, ma non è tutto normale. O almeno non dovrebbe esserlo in una democrazia occidentale.».

È quanto dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.