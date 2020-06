Fase 3, Delmastro: Giustizia non è meet up grillino

Da M5s emendamento per no a riapertura tribunali

“La giustizia non è un meet up grillino. Dopo l’approvazione dell’emendamento delle opposizioni per la completa riapertura delle attività giurisdizionali entro il primo luglio, ecco comparire l’emendamento di maggioranza per la prosecuzione delle attività da remoto. Per Fratelli d’Italia è necessario continuare ad investire sul processo telematico senza cedere alle degenerazioni, tipiche della sottocultura grillina, della smaterializzanone del processo. Il processo, penale e civile, necessita di udienze fisiche, di immediatezza, di contraddittorio reale, di oralità. I grillini provano a rendere regime un modello da emergenza. Si prosegua ad investire sul processo telematico, ma nessun cedimento alla smaterializzazione della giustizia a cui possono credere solo i talebani pentastellati del meet up. Difenderemo con le unghie e con i denti la nostra civiltà giuridica dagli apprendisti stregoni pentastellati”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile Giustizia di FDI.