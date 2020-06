“Fratelli d’Italia accetta il confronto purché si svolga in luoghi istituzionali e non si risolva in una perdita di tempo. Meno tasse, meno burocrazia e via le spese inutili dai decreti. Se è così, noi ci siamo”.

Lo ha detto al Tg1 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.