“Dei dieci giorni passati in Villa a chiacchierare è rimasto ben poco in termini di proposte concrete. Ora il governo torni in Parlamento a lavorare. Fratelli d’italia è pronto a confrontarsi ma non accettiamo ulteriori perdite di tempo”.

Lo ha detto al Tg2 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.