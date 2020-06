DL rilancio, Rizzetto: Credito imposta su sponsorizzazioni per sostenere settore sport

“Occorre approvare il credito d’imposta sulle sponsorizzazioni per sostenere il settore dello sport. Un’agevolazione fiscale importante in un periodo incerto anche per club sportivi e partner commerciali. Ci sono società e associazioni in forte difficoltà per le quali è a rischio la presenza nella prossima stagione sportiva. Il decreto Rilancio è quindi l’occasione per intervenire a salvaguardia dello sport la cui funzione sociale è essenziale, ancor più in un periodo di crisi. Con questo intento il riconoscimento di un credito d’imposta sulle sponsorizzazioni è lo strumento giusto per contrastare la possibile perdita di sponsor che si preannuncia e che determinerebbe un’ingente danno economico per il settore. Sarebbe deprecabile la mancanza di un intervento in tal senso e in questo caso sarà mia cura presentare un ordine del giorno per impegnare l’esecutivo ad adottare tale agevolazione”.

Lo dichiara Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia.