Regionali, Acquaroli: Candidatura a Governatore è orgoglio e responsabilità. Ora scriviamo una nuova pagina per le Marche

“Ringrazio i leader Matteo Salvini e Silvio Berlusconi per il sostegno e la fiducia alla mia candidatura a governatore. Un ringraziamento particolare va al Presidente Giorgia Meloni che fin da subito aveva indicato il mio nome sul tavolo nazionale. Oltre ad essere un orgoglio, questa candidatura rappresenta una grandissima responsabilità per dare alla nostra regione una nuova opportunità. Io ce la metterò tutta, continuerò a lavorare assieme a tutti coloro che contribuiranno a scrivere questa nuova straordinaria pagina e a restituire una speranza vera alle Marche. Economia, lavoro, sanità, ricostruzione post-sisma e infrastrutture: da qui ripartiamo per liberare le Marche dal malgoverno del centrosinistra”.

Lo dichiara il deputato marchigiano di Fratelli d’Italia, Francesco Acquaroli, candidato del centrodestra a Presidente della Regione Marche.