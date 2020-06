Regionali. Lollobrigida: In bocca al lupo a candidati e grazie a Meloni per determinazione e lungimiranza

“Un grande in bocca al lupo a tutti i candidati presidente di Regione del centrodestra che in autunno si confronteranno con l’appuntamento elettorale. Le indubbie capacità dei candidati, la qualità dei programmi e l’unità della coalizione sono sempre state le linee guida che hanno mosso l’impegno e le intenzioni di Fratelli d’Italia. Per questo motivo ringraziamo il presidente Giorgia Meloni che con grande lungimiranza e determinazione ha lavorato quotidianamente in questa direzione, individuando e indicando in Francesco Acquaroli e Raffaele Fitto le migliori esperienze umane e politiche per liberare finalmente le Marche e la Puglia dal malgoverno delle sinistre”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.