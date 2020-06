Scuola, Bucalo: Dalla Azzolina ancora favolette sulle classi pollaio

“Le classi pollaio sono autorizzate dal ministero, la Azzolina che conosce bene la situazione, ad oggi non ha ancora fatto nulla per eliminarle. Adesso intende propinarci l’ennesima favoletta che per abolirle ci vogliono soldi e tempo, ma settembre è ormai prossimo: la scuola deve ripartire in sicurezza. Il responsabile del dicastero ha annunciato che utilizzerà il Recovery fund, ma non ha chiarito, a parte la barzelletta del plexiglas, in che modo intende cominciare il nuovo anno scolastico. I direttori provinciali, hanno già ricevuto e, a loro volta trasmesso disposizioni che le aule vengano costituite con un numero medio di alunni non inferiore a 22. Ma cosa ancora più grave che in Sicilia, nello specifico al Liceo Scientifico di Patti, sono state autorizzate le formazioni di classi con disabili gravi, da 28 alunni. Siamo all’assurdo, si calpestano diritti e umiliano le persone, il tutto in presenza di inequivocabili disposizioni di legge”.

lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia Carmela Ella Bucalo, responsabile Scuola del dipartimento Istruzione di Fdi.