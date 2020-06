Subacquea, Baldini: Italia sconta assenza di una legge quadro. Depositata proposta per sicurezza operatori e rilancio economico

“L’Italia è l’unico paese europeo privo di una legge nazionale che regolamenti le attività subacquee ed iperbariche, e tale assenza rappresenta un limite inconcepibile non solo per le potenzialità economiche del Paese ma anche per la sicurezza degli operatori sempre più condizionati da una variegata e talvolta contraddittoria pluralità normativa locale priva di uno specifico riferimento nazionale”.

Lo dichiara Maria Teresa Baldini, deputato FDI e prima firmataria di una proposta di legge in materia di attività subacquea ed iperbarica.

“La mia proposta – aggiunge Baldini – vuole difendere la professionalità di coloro che operano nel complesso mondo delle attività subacquee, senza tralasciare i parametri di sicurezza entro cui questi sono chiamati ad operare”.

“L’auspicio – conclude il deputato di FDI – è che si possa approdare in tempi celeri alla conclusione dell’iter legislativo, al fine di dare al mondo dell’Associazionismo, ai lavoratori e ai tanti appassionati in Italia, una certezza normativa dopo anni di iter legislativi mai conclusi e disattenzione istituzionale”.

