Turismo, Fidanza: Lanciamo grande campagna rivolta agli italiani nel mondo 

“Il rilancio del turismo ha bisogno di nuove iniziative anche nel campo della promozione. Per questo, accanto alle tradizionali campagne di promozione sui mercati internazionali, proponiamo ‘Italiani in Italia!’.

Una campagna straordinaria dedicata a riportare in Italia per vacanza gli italiani che vivono da anni nel resto del mondo. Una platea potenziale di 50 milioni di persone, tra cittadini e oriundi di seconda e terza generazione. Sei mesi di sconti straordinari per destagionalizzare i flussi turistici nel prossimo autunno e inverno, a partire da settembre per finire simbolicamente con il 17 marzo 2021 , centosessantesimo anniversario dell’unità d’Italia. Una speciale card da distribuire nei consolati e negli uffici Enit di tutto il mondo e che permetta di avere particolari sconti con i vettori aerei italiani , nei musei e nelle strutture ricettive. In questo modo, oltre che con gli italiani che vivono in Italia, potremmo aiutare il turismo con i nostri concittadini che vivono in giro per il mondo”.