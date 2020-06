Alitalia, Fidanza: Fare chiarezza su quali asset Air Italy coinvolgere in Newco

“Tra le tante cose da chiarire sul futuro della newco Alitalia c’è anche l’integrazione con Air Italy. Le parole usate dal ministro De Micheli oggi in audizione alla Camera sembrano rappresentare una frenata rispetto alle aspettative emerse nell’ultimo tavolo con i sindacati. Non si capisce quali asset di Air Italy potrebbero essere assorbiti nel perimetro della nuova Alitalia perchè, nella locuzione “alcuni asset”, possono essere ricompresi il personale viaggiante o il personale di terra, gli slot per le tratte internazionali o la manutenzione. Chiediamo al Ministro di fare al più presto chiarezza su quali sono gli asset che ritiene coinvolgibili nel piano industriale della newco Alitalia e su quale soluzione intende proporre per quelli che ne resterebbero fuori. Noi rimaniamo convinti che un’integrazione ampia sarebbe auspicabile e in linea con la volontà di ricostituire un grande vettore nazionale in grado di stare con forza sul mercato”. È quanto dichiara in una nota il Capodelegazione di Fratelli d’Italia e membro della Commissione Trasporti al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza.

