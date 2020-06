Camera. Lollobrigida: Grazie a FdI Conte in aula a QT del 1/7

“Finalmente grazie a Fratelli d’Italia il presidente Conte verrà nell’Aula della Camera a rispondere ai quesiti delle minoranze durante il question time di mercoledì prossimo, 1 luglio”. Lo dichiara al termine della riunione dei presidenti di gruppo di Montecitorio il capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida. “Viene così ripristinata una forma di esercizio democratico che negli ultimi otto mesi, cioè dalla nascita dell’attuale governo, si era colpevolmente interrotta. Mai come in questo momento – conclude Lollobrigida – è necessario fare luce e chiarezza su molte delle iniziative che il Governo ha messo in campo condizionando la vita e il lavoro degli italiani. E vogliamo che a fare chiarezza sia il presidente del Consiglio Conte in persona”.

