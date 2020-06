Fase 3. Delegazione FdI incontra operatori street food: Ribadito impegno per supporto settore

Una delegazione di Fratelli d’Italia, formata dal capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida, dal deputato Luca De Carlo e dal responsabile del Dipartimento Turismo Gianluca Caramanna, si è recata in piazza Montecitorio per esprimere solidarietà agli operatori dello street food scesi in piazza per chiedere aiuti al governo. “Abbiamo raccolto le loro istanze – hanno detto a margine dell’incontro gli esponenti di Fratelli d’Italia – ribadendo il nostro impegno ad aiutare e sostenere il più possibile uno dei settori maggiormente penalizzati dal lockdown. Parliamo di una categoria che consta di oltre 125mila lavoratori che, proprio a causa della chiusura delle attività produttive, hanno visto azzerati i loro fatturati stimando una perdita di circa 2 miliardi di euro. Con la bella stagione ormai iniziata è quanto mai urgente mettere in campo una strategia efficace affinché tutto l’indotto legato allo street food riparta il prima possibile”, hanno concluso Lollobrigida, De Carlo e Caramanna.

