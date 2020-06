“Sono passati due giorni da quando il presidente Conte ha annunciato di voler coinvolgere le opposizioni, ma non è arrivato alcun invito. Nel frattempo in commissione Bilancio vengono puntualmente bocciati tutti gli emendamenti che migliorerebbero il decreto rilancio. La verità è che Conte prende in giro gli italiani”.

Lo ha detto al Tg2 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.