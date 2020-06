Giustizia, Ferro: Non meravigliati da ennesima fiducia di un Governo in grosse difficoltà (video)

“Non siamo meravigliati dell’ennesima fiducia posta da un governo in grosse difficoltà e che agisce così per coprire le sue carenze. Oramai è una consuetudine andare avanti a colpi di fiducia, una fiducia che limita il dibattito parlamentare. Davanti all’arroganza di maggioranza e governo, Fratelli d’Italia si è impegnata per provare a migliorare e correggere gli errori grossolani che si stanno facendo ma in tempi di menzogne infinite, la verità sarebbe un atto troppo rivoluzionario per voi: le uniche rivoluzioni che voi fate sono quelle di cui vi approfittate e mai quelle per cui realmente agite”.

Così Wanda Ferro, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo in Aula sulla fiducia posta dal governo al decreto Intercettazioni.