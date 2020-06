Immigrati, Varchi: Positivi covid emblema incapacità Governo

Lamorgese e Speranza si sveglino da torpore. Siciliani esposti a rischi

“Apprendiamo dalla stampa che una trentina di migranti saliti a bordo della nave Sea Watch e imbarcati successivamente sulla nave-quarantena Moby Zaza’ in rada a Porto Empedocle, sarebbero risultati positivi al Covid19. Ad evitare il peggio, è stata solo la soluzione della nave-quarantena voluta dal Governo Musumeci. Le folli politiche del Governo nazionale in materia di gestione dei flussi migratori espongono i siciliani a forti rischi per la salute pubblica. Ormai non si contano più gli sbarchi autonomi con decine di barconi che raggiungono indisturbati le coste siciliane. Ho interrogato i ministri Lamorgese e Speranza sperando che si sveglino dal torpore nel quale sono caduti ed evitino che la Sicilia ripiombi nell’incubo Covid dal quale stiamo uscendo. I ricollocamenti sono un miraggio ed è necessario che spieghino agli italiani come intendono gestire tutti questi migranti”.

Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia.