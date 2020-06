Marche. Prisco: Su cena Acquasanta sinistra raschia il fondo del barile

“Se la sinistra continua ad utilizzare questi argomenti significa che sta raschiando il fondo del barile e non ha temi seri da proporre. Basterebbe ricordare che il 28 ottobre del 2019, mentre la fatidica cena di Acquasanta Terme era in corso, Francesco Acquaroli si trovava a oltre un’ora e mezza di distanza a un incontro a San Girio presenziato dal vescovo, e che non appena aveva appreso le modalità della cena ne aveva immediatamente preso le distanze. Fratelli d’Italia non intende più dare spazio a ulteriori falsità diffamatorie e vogliamo parlare unicamente dei temi che riguardano le Marche, quali sanità, infrastrutture, ricostruzione e lavoro, che la sinistra cerca di eludere”.

Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Prisco.

Condividi