Puglia, FdI Europa: Fitto miglior candidato possibile

“In bocca al lupo a Raffaele Fitto. Abbiamo sempre sostenuto, noi che lo apprezziamo ogni giorno come autorevole leader del gruppo dei Conservatori a Bruxelles, che fosse il miglior candidato possibile per risollevare una regione stupenda come la Puglia, che può avere di più e che deve contare su un migliore e maggiore contatto con le istituzioni comunitarie. Per questo siamo convinti che l’esperienza, la credibilità e la competenza di Raffaele Fitto saranno decisive per una nuova stagione di sviluppo. E che la lungimiranza di Giorgia Meloni abbia ancora una volta portato il centrodestra a scegliere la strada migliore, come anche con la candidatura di Francesco Acquaroli nelle Marche e degli altri alfieri della coalizione nelle altre regioni al voto”. É quanto dichiarano il Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo Carlo Fidanza, insieme agli altri eurodeputati di FdI Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini e Raffaele Stancanelli.

