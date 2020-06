«Bene la decisione del Presidente Trump in America nei confronti dei violenti che stanno distruggendo e vandalizzando statue di ogni tipo. Che dite, è ora o no che anche in Italia i delinquenti che vandalizzano – in nome di un cieco furore ideologico – statue e monumenti ricevano punizioni adeguate?».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.