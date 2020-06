Domani Webinar di FdI in occasione della 33° giornata mondiale lotta alla droga

Domani, venerdì 26 giugno, in occasione della 33^ Giornata Mondiale di Lotta alla Droga, FdI ha indetto il webinar “Emergenza Coronavirus: Futuro sistema dei servizi per le Dipendenze”, che sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Fratelli d’Italia Camera dalle ore 11 alle 13.

“Come ogni anno – spiegano gli organizzatori – e ancor più in questo momento di pandemia, abbiamo fortemente voluto riunire molte tra le maggiori realtà del servizio pubblico e del privato sociale per ascoltare le loro richieste e le loro necessità nell’ambito del contrasto alla droga e alle dipendenze, a fronte della persistente assenza ultra decennale della Conferenza nazionale sulle droghe, per mettere al centro del dibattito politico ed istituzionale un’emergenza sociale che continua ad essere avvolta dal silenzio nonostante mieta migliaia di vittime”. Introduce e modera il deputato Maria Teresa Bellucci, promotrice del webinar e responsabile nazionale dipartimento Dipendenze di Fratelli d’Italia; saluti iniziali di Francesco Lollobrigida Capogruppo FdI alla Camera; conclusioni di Fabio Rampelli Vicepresidente della Camera.

Intervengono: Luciano Squillaci, Presidente Federazione italiana comunita’ terapeutiche, Guido Faillace, Presidente Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze, Biagio Sciortino, Presidente del Coordinamento nazionale dei coordinamenti regionali degli Enti accreditati per le dipendenze, Don Chino Pezzoli, Fondatore Comunita’ Promozione Umana, Padre Matteo Tagliaferri, Fondatore Comunita’ In Dialogo, Antonio Boschini, Responsabile sanitario Comunita’ San Patrignano, Giampaolo Nicolasi, Responsabile Comunita’ Incontro, Giuseppe Mammana, Presidente Associazione cura dipendenze patologiche, Achille Saletti, Presidente Comunita’ Saman-Anteo, Isabella Guidi Federzoni, Presidente Associazione comunita’ terapeutiche accreditate, Felice Nava, Responsabile Comitato Scientifico FeDerSerd, Luigi Maccaro, Responsabile Comunita’ Exodus e Sandro Diottasi, Presidente Comunità Mondo Nuovo.