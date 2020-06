Immigrati, Varchi: Ancora sbarchi a Lampedusa. Conte e Lamorgese sottovalutano rischi

Fratelli d’Italia chiede blocco navale

“Dopo i numerosi sbarchi dei giorni scorsi, registriamo oggi l’ennesima dimostrazione della totale incapacità del governo Conte nel gestire i flussi migratori”.

Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia commentando la notizia dello sbarco di 105 persone avvenuto nella notte a Lampedusa.

“Mentre l’OMS – aggiunge Varchi – si dice preoccupata e sostiene che il Covid 19 sia una bomba ad orologeria per l’Africa e il ministro Bellanova attua una sanatoria per migliaia di immigrati clandestini, il presidente del Consiglio e il ministro dell’Interno continuano a sottovalutare i rischi che corre l’Italia. Ricordo, infatti, che solo pochi giorni fa, i nostri servizi segreti avevano lanciato un allarme molto serio svelando come ventimila persone siano pronte a salpare dalla Libia verso l’Italia”.

“E’ ora di prendere decisioni drastiche – conclude il deputato di Fratelli d’Italia. Il blocco navale che da anni chiede FDI è l’unica soluzione concreta che possa frenare il flusso indiscriminato di migranti e garantire agli italiani una maggiore tranquillità non solo dal punto di vista sanitario”.