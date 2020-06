Regionali, Berlato: Zaia tenti di non addossare a FdI le responsabilità della Lega

“Fratelli d’Italia è sempre stato favorevole alla richiesta di maggiori forme di autonomia per il Veneto, nel rispetto della Costituzione e di quel valore per noi indiscutibile che è quello dell’unità nazionale”. Così l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Sergio Berlato. “Ci lasciano esterrefatti le dichiarazioni del Presidente Luca Zaia che pretenderebbe da Fratelli d’Italia la sottoscrizione di un patto sull’autonomia in previsione delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale del Veneto.

Come facemmo in occasione del referendum del 2017, ancora oggi ci schieriamo convintamente a favore della richiesta di maggiori forme di autonomia per il Veneto. Sempre con il valore dell’unità nazionale. Fratelli d’Italia ha sempre ribadito un concetto fondamentale “Mai con le sinistre mail con il Movimento 5Ss”. Ci auguriamo che la stessa coerenza venga dimostrata anche dagli amici leghisti”.

