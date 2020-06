Roma, Lollobrigida: Chiesta audizione Raggi e Zingaretti su campo nomadi Castel Romano

“Dopo la denuncia di Fratelli d’Italia sul disastro ambientale che si sta consumando presso il campo nomadi di Castel Romano e dopo le terribili immagini diffuse da un servizio televisivo della trasmissione ‘Le Iene’, registriamo una presa di posizione ufficiale della Asl Roma 2 che ha chiesto al Comune di procedere allo sgombero per motivi igienico sanitari. Non intendiamo attendere passivamente la risposta ed è per questa ragione che chiediamo che vengano convocati in commissione Ecomafie il sindaco Virginia Raggi e il presidente Zingaretti per riferire sulla gravissima situazione ambientale di Castel Romano e sugli episodi di criminalità che si stanno svolgendo all’interno di quella realtà”.

Lo dichiara Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.