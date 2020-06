Scuola, Rampelli: Linee guida, il 30 per cento delle scuole in immobili destinati ad altro. Aprire le caserme, gli oratori e gli edifici dismessi

“Il 30% degli edifici scolastici nasce come immobile destinato ad altro. In genere uso abitativo privato di periodo pre-unitario. Con ogni probabilità la stragrande maggioranza è rappresentata da palazzi nobiliari e rinascimentali. Sono queste le scuole meno indicate perché hanno spazi inadeguati a ospitare gli studenti. Già in tempi pre-covid costituivano un problema per la fluida agibilità degli spazi riconvertiti alla meno peggio. Le alternative per evitare il doppio turno ci sono ed è assolutamente necessario che ci sia un confronto serrato tra i dirigenti scolastici e il ministero affinché oltre 3 milioni di studenti (il 30% di 9milioni e 700mila) possano ricominciare l’anno evitando di doversi trovare nelle vecchie aule con i vecchi problemi in aggiunta ai nuovi. Caserme, oratori, centri culturali, biblioteche, ostelli, foresterie, immobili dismessi in quantità rappresentano una valida alternativa utile a scongiurare il rischio di lezioni da remoto che snaturerebbero il senso stesso della scuola e creerebbero diseguaglianze inaccettabili tra i ragazzi. La signora ministro Azzolina non perda altro tempo e prenda iniziative immediate per coniugare tra loro diritto alla salute della comunità scolastica, rispetto dei protocolli anti Covid e salvaguardia delle insostituibili relazioni interpersonali su cui si fonda il processo educativo”.

dove poter svolgere attività scolastica e dare nuova funzionalità e vita a immobili in disuso”.



È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.

