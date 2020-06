Decreto rilancio: Gioventù Nazionale abbandona monopattini davanti a Chigi e Montecitorio

Giovani di FDi: Basta marchette, si a politiche concrete

“Non siamo più disposti ad accettare bonus o marchette dal governo, abbiamo bisogno di politiche concrete a sostegno delle giovani generazioni”

Così Fabio Roscani, presidente di Gioventù Nazionale, l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia che oggi ha abbandonato simbolicamente dei monopattini davanti Palazzo Montecitorio e Palazzo Chigi in segno di protesta.

“Il governo – aggiunge Roscani – vuole far passare questo bonus dei monopattini come un sostegno ai giovani. In realtà è solo l’ennesima marchetta e per questa ragione li lasciamo di fronte ai palazzi del potere: riprendetevi i monopattini, dateci il futuro”.

“La nostra generazione – conclude il presidente di GN – è stata umiliata troppe volte dai governi di centrosinistra e ancora oggi non ci sono risposte per garantire un futuro ai giovani. Nel decreto Rilancio, in 266 articoli e 323 pagine, la parola ‘giovani’ compare soltanto 4 volte. Il governo sembra non accorgersi che in Italia esiste più del 40% di disoccupazione giovanile e che ogni anno, centinaia di migliaia di giovani partono in cerca di fortuna fuori dalla nostra Nazione”.