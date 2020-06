Difesa, Deidda: Sì alle missioni internazionali ma servono più fondi per personale e sistemi d’arma. Di Maio evanescente, maggioranza con 5 stelle spaccati

“Fratelli d’Italia non farà mai mancare il proprio sostegno alle nostre Forze Armate impegnate nelle missioni internazionali e su questo il Governo può ritenersi piuttosto fortunato, visto che al suo interno si verificano continue difficoltà, con i 5 Stelle che invitano in Audizione Associazioni per il disarmo e ONG pacifiste, per altro dividendosi tra componenti della Commissione Difesa ed Esteri”, così Salvatore Deidda, Capogruppo della IV Commissione Difesa per FdI.

“Le Forze Armate – prosegue Deidda – sono il nostro orgoglio ed esaltano l’Italia in ogni teatro operativo ma alle parole di elogio devono seguire investimenti per ringiovanire ed aumentare gli organici, rivedendo la legge 244 e investendo in mezzi e sistemi d’arma, avvicinandosi a quel famoso 2% del Pil chiesto dalla Nato ma più che altro richiesto dalle esigenze delle stesse Forze Armate. La nostra è una richiesta semplice: garantire ai militari trasporti aerei sicuri e puntuali”.

“Nell’Audizione con i Ministri della Difesa e degli Esteri sulle missioni internazionali – conclude l’Esponente di FdI – ho ribadito al Ministro Di Maio che la sua è una politica estera completamente fallimentare. Vaga per il mondo, va in Turchia a stringere rapporti con Erdogan garantendo l’appoggio dell’Italia al suo ingresso in Europa. Senza dimenticare le ipocrite prese di posizione in Siria e Libia”.

È quanto dichiara Salvatore Deidda, Capogruppo in Commissione e Responsabile Nazionale Dipartimento Difesa per FdI