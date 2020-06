Lavoro, Rizzetto: O si dimette il Presidente Anpal Parisi o il Ministro lavoro Catalfo

“Dal sottosegretario risposte imbarazzanti e da copione sul cattivo operato e la nulla vigilanza del Ministero del lavoro su Anpal. L’Agenzia non sta facendo nulla per risollevare l’occupazione. Sulla presidenza di Parisi pesa da mesi un pesante dossier che comprova la disastrosa direzione, le esorbitanti spese non rendicontate e le continue menzogne sulla propria gestione. Eppure Parisi resta intoccabile al suo posto. Prendiamo atto della totale separazione tra l’agire di Anpal e quello del Ministero, pertanto non possono più convivere i ruoli di Parisi e Catalfo. Uno dei due deve dimettersi”.

E’ quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, durante il question time di oggi in commissione Lavoro al sottosegretario, Francesca Puglisi.