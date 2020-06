Split payment, FdI: M5s promette e non mantiene. Governo conferma drammatica proroga fino al 2023

“In un question time in commissione finanze alla Camera Fratelli d’Italia ha chiesto l’abolizione del meccanismo di scissione dei pagamenti IVA (split payment) ma il governo ha risposto picche. Peccato che solo ieri in un incontro con Ance il Ministro Patuanelli abbia promesso un passo indietro che evidentemente non avverrà’. Il Movimento cinque stelle promette, non mantiene e soprattutto ostacola le imprese nell ottenere liquidità: e’ inaccettabile

Abbiamo assistito ad un giro di parole da equilibristi per giustificare una richiesta di proroga insensata sia alla luce dell’introduzione della fatturazione elettronica sia del grave momento di crisi”

Sono le parole dei deputati di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli e Marco Osnato dopo il botta e risposta in commissione Finanze oggi con il sottosegretario Villarosa.

