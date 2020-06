DL rilancio, Lollobrigida: Non saremo complici di vergognosa mangiatoia

Risorse per turismo e famiglie, non per marchette

“Fratelli d’Italia non sarà complice della vergognosa mangiatoia che il decreto Rilancio sta diventando per colpa delle forze di governo e di maggioranza. Da giorni, ribadiamo la necessità di eliminare le tante marchette che sono contenute in quello che doveva essere il provvedimento più utile ai cittadini e alla Nazione per ripartire dopo la crisi dovuta all’epidemia Covid 19 e ai ritardi di un governo incapace e colpevole. Turismo, piccole e medie imprese, partite iva, commercianti e famiglie: è a loro che vanno destinate le risorse economiche, anche attraverso un netto taglio delle tasse. I partiti contribuiscano a risollevare l’Italia e non si permettano di attingere al decreto Rilancio per i loro sporchi interessi. FDI che invita l’intero centrodestra a respingere ogni tentativo di inciucio, vigilerà e si batterà in aula e nelle piazze affinché le marchette restino fuori da questo decreto”.

Lo dichiara Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.