DL rilancio, Osnato: Commercio lasciato solo da Governo che pensa a marchette e monopattini

Centrodestra si batta con Fdi

“Più si va avanti con il lavoro in commissione sul decreto Rilancio, più si denota un sostanziale abbandono da parte del governo del settore del commercio. Il governo, insensibile al grido di dolore di grande distribuzione, commercio al dettaglio, pubblici esercizi e locali preferisce rincorrere i monopattini o altre inutili “marchette” piuttosto che tentare di risollevare i settori trainanti della nostra economia. Tutto il centrodestra si batta con FDI e dica no a questa vergogna”.

Lo dichiara Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Bilancio.