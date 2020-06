MES, Meloni: E’ una trappola e l’Italia non deve caderci dentro, in Parlamento vedremo chi sarà con noi e chi invece vuole consegnare l’Italia nelle mani della Troika

«Alla vigilia dell’inizio del semestre di presidenza tedesco della UE la cancelliera Merkel dice che gli strumenti messi a disposizione dall’Europa per il Covid-19 sono stati fatti per essere utilizzati. Dettaglio non irrilevante: l’unico strumento attualmente operativo è il Mes, mentre l’accordo sul Recovery Fund è ancora in alto mare e non si sa se e in quale modalità verrà approvato. Ieri il presidente del Consiglio Conte ha detto che sarà l’Italia a decidere. Bene, ma il luogo dove queste decisioni si prendono è il Parlamento e deve essere il Parlamento a votare gli indirizzi al Governo prima della prossima riunione del Consiglio europeo. La posizione di Fratelli d’Italia è chiara: il Mes è una trappola e l’Italia non deve caderci dentro. In Parlamento vedremo chi sarà con noi e chi invece vuole consegnare l’Italia nelle mani della Troika».

È quanto dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.