Mondragone, Cirielli: Vergognoso scaricabarile di De Luca su forze dell’ordine

“E’ vergognoso che De Luca scarichi sulle Forze dell’ordine le responsabilità di ciò che è avvenuto a Mondragone (Caserta)”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e parlamentare campano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “Il governatore, invece di assumersi la grave colpa di aver sottovalutato la crisi sanitaria nel comune casertano e di aver tollerato, durante il lock down, la libera circolazione di stranieri e Rom in Campania, ha la sfacciataggine di fare lo scaricabarile sui nostri uomini e sulle nostre donne in divisa, autentici eroi della pandemia. Sarebbe bastato pretendere dal Governo nazionale non il lanciafiamme, che in questi mesi ha minacciato di usare solo contro i cittadini campani, ma almeno il rispetto delle ordinanze per tutti e l’invio tempestivo dell’Esercito per riportare all’ordine i Rom e gli stranieri a Mondragone. Fratelli d’Italia, al contrario di De luca, ringrazia le Forze dell’ordine, che sono state esemplari nel fare quanto in loro potere e quanto era possibile nel limite degli ordini ricevuti da questo ridicolo Governo Pd-M5S” conclude Cirielli.

