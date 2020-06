Immigrazione. Sardegna-Deidda: 38 algerini sbarcano in spiaggia in Sardegna. L’Algeria chiude i confini e noi aspettiamo il Ministro Lamorgese

Portopino, clamoroso sbarco di circa quindici migranti algerini in spiaggia in mezzo a centinaia di bagnanti, poi seguito da altri sbarchi sino a 38 persone. L’arrivo nel porticciolo di fronte alla spiaggia, davanti a tantissimi bagnanti che hanno assistito alla scena in diretta.

“Quello per cui abbiamo avvisato accaduto e nemmeno al tempo del Covid il Governo ha pensato di controllare e bloccare gli sbarchi degli algerini” così il capogruppo di Fdi in commissione Difesa Salvatore Deidda che mercoledì giovedì scorso, nell’Aula della Camera dei Deputati, ha chiesto l’informativa urgente del Ministro degli Interni sulla situazione sbarchi

” Da anni chiedo interventi e nonostante le rassicurazioni dei vari Governi niente e nessuno ha impedito gli sbarchi di algerini, questa volta in mezzo a centinaia di bagnanti” denuncia Deidda ” Cosa deve accadere? Più volte Conte e Di Maio si sono recati in Algeria e nonostante promettesero zero sbarchi ecco i risultati” conclude Deidda

” In attesa in Aula del confronto con il Ministro dell’Interno Lamorgese rilanciamo la nostra proposta di navi militari per controllare il nostro mare, in pieno accordo con l’Algeria. Tra il covid, criminalità e terrorismo non è più tempo di annunci ma di fatti.