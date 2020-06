Turismo, Rampelli: Quello interno non crea ma sposta la ricchezza

“Il crollo verticale del turismo internazionale non potrà mai essere compensato dal turismo interno. Ci sono fattori che anche uno studente al primo anno di econonia coglierebbe e che costituiscono il valore aggiunto del cosiddetto incoming turistico. Il turismo internazionale infatti, risorsa preziosissima, porta in Italia soldi che altrimenti l’Italia non riuscirebbe a generare. Quello interno, costituito da spostamenti di italiani da un’area all’altra della Penisola, è un semplice trasferimento di denaro che non immette nuove risorse nella bilancia commerciale. Se non si capisce questo fattore decisivo non si può parlare di turismo come voce aggiuntiva al Pil. E l’Italia è su questo tipo di flusso che deve puntare prioritariamente. Scelte come i voucher sono pure armi di distrazione di massa e neppuree troppo credibili, come dimostra lo scarso utilizzo che ne stanno facendo le famiglie”.

È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia commentando i dati della Coldiretti.