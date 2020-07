“In Europa c’è chi vorrebbe ricattarci per costringerci ad aderire al Mes. E in Italia c’è chi è disponibile ad accettare il ricatto. Fratelli d’Italia chiede che il Parlamento voti per evitare questo strumento inutile e dannoso”. Lo ha detto al Tg2 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

