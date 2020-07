Roma, Lollobrigida: Pericoloso degrado nei sottopassi della Capitale

FDI presenta interrogazione a ministro Lamorgese

“Una inchiesta del quotidiano ‘Il Messaggero’ ha messo oggi in luce il totale stato di degrado che regna nei sottopassi della città di Roma e che Fratelli d’Italia da tempo denuncia, in ultimo con un esposto presentato alla Procura di Roma da Roberta Angelilli e Stefano Erbacci. In molti di questi sottopassi, il malfunzionamento degli impianti di ventilazione, l’assenza di estintori e l’impraticabilità delle vie d’uscita a causa dei rifiuti sono solo alcuni dei tanti problemi assieme alla continua presenza di numerosi sbandati. Chiediamo al ministro dell’Interno Lamorgese di spiegare se è noto al suo dicastero questa gravissima situazione che mette in pericolo i cittadini di Roma e cosa intenda fare affinché venga riportata la sicurezza e l’ordine in questi luoghi”.

Lo dichiara Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera annunciando interrogazione al ministro dell’Interno Lamorgese.