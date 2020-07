Berlusconi, La Russa: Caduta suo Governo fu colpo di Stato

Merita le scuse di sinistra e non solo

“Credo che Silvio Berlusconi meriti le scuse di decine e decine di esponenti della sinistra (e non solo) che negli anni lo hanno dipinto come faceva a loro più comodo. Credo che vada finalmente riscritta la storia della fine del suo ultimo governo dettata da un vero colpo di Stato per il quale concorsero non solo qualche magistrato compiacente ma ambienti ben individuati della politica, dei cosiddetti poteri forti, del mainstream e della sedicente cultura ancora oggi portatrice del pensiero unico. All’amico Silvio rinnovo la mia profonda stima e amicizia”.

Lo dichiara Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d’Italia.