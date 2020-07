Conti pubblici, Montaruli: Gualtieri balbetta su piano taglio debito di settembre

“Fratelli d’Italia ha chiesto conto al Ministro Gualtieri delle indiscrezioni su un piano decennale di tagli per contenere il debito pubblico che il Governo Conte vorrebbe presentare in Europa a settembre. A domanda diretta, un Gualtieri imbarazzato ha balbettato nascondendo i dettagli di una spending review in versione giallofucsia che è evidentemente dietro la porta. Non accettiamo che su un tema così importante il Parlamento venga tenuto all’oscuro. E’ inaccettabile sapere che girerebbero bozze preoccupanti negli stessi giorni in cui questa maggioranza si appresta a vagliare il decreto “mangiatoria” che in proporzione muove più risorse pubbliche per i bonus monopattino che per un rilancio dell’Italia. Il Ministro Gualtieri tiri fuori il Piano e eviti di scrivere all’Europa parole che compromettono negativamente la nostra Nazione”.

Lo dichiara Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Politiche Ue commentando l’audizione del ministro dell’Economia Gualtieri.