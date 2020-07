Difesa, Deidda: Nuovi alloggi per la caserma ‘Annibaldi’, grande dimostrazione capacità esercito e forze armate. Diamo loro fiducia ma anche fondi

“La notizia della fornitura di 96 moduli abitativi per la realizzazione di nuovi spazi alloggiativi presso la Caserma ‘Annibaldi’ di Milano che permetterà di ospitare fino a 128 militari impiegati nell’ambito dell’Operazione ‘Strade Sicure’ è per noi di Fratelli d’Italia motivo di soddisfazione”, è quanto dichiara Salvatore Deidda, Deputato di FdI, Capogruppo in Commissione e Responsabile Dipartimento Nazionale Difesa.

“Da inizio legislatura, a livello parlamentare, abbiamo svolto visite ispettive e conoscitive, anche in strutture con gravi criticità, senza omertà o percorsi precostituiti per nascondere la realtà sulla condizione dei militari impiegati in ‘Strade Sicure’ e non solo”, spiega Deidda.

“Da parte dei vertici delle Forze Armate e dell’Esercito ci è sempre stato assicurato che l’attenzione per i nostri militari sarebbe stata massima e apprezziamo che non sono state frasi di rito ma sinceri intendimenti che ora diventano fatti – conclude l’esponente di FdI – se la politica, tutta, mette loro a disposizione i fondi, grazie anche alle professionalità al loro interno, si possono fare molte cose buone. Noi ci scommettiamo e le forze di Governo?”.