DL rilancio, Meloni: Su bocciatura emendamento FdI per aiutare imprese che mantengono livelli occupazionali ennesima prova bluff maggioranza

«Aiutare le imprese che mantengono livelli occupazionali invariati: il Governo dice no. È stata bocciata, infatti, la proposta di FdI per dimezzare i contributi previdenziali ai datori di lavoro che mantengono i livelli occupazionali invariati rispetto a quelli precedenti al Covid-19. Ennesima prova del bluff di una maggioranza che ha trasformato il dl Rilancio in una mangiatoia e che è lontana dai reali interessi dell’economia italiana. La pazienza è colma. E sabato 4 luglio saremo a Roma in Piazza del Popolo e manifesteremo anche per loro.».

È quanto dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.