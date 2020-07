Hong Kong, Delmastro: Simpatie grilline per dittature comuniste

Con M5S continua deriva nostra politica estera

“Mentre il mondo si indigna per la stretta liberticida della Cina comunista su Hong Kong, Manlio Di Stefano, sottosegretario Esteri del M5Stelle, trova “comprensibili” le aspirazioni cinesi. Da Maduro a Xi Jinping, dal Venezuela alla Cina c’è un solo filo rosso che lega le simpatie internazionali dei grillini: le dittature comuniste. Mentre i grillini giocano ad esternare le loro ideologiche simpatie per tutto ciò che è antidemocratico, l’Italia continua la sua deriva di politica estera che la conduce sempre più distante dal tradizionale orizzonte delle democrazie dei diritti umani, civili e politici. Ma soprattutto mentre i grillini giocano alla politica internazionale, in Cina e in Venezuela il popolo muore di fame, viene incarcerato e privato dei più elementari diritti”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Esteri.