Isis, Rampelli: Grazie a Gdf sferrato colpo a narcotraffico e terrorismo

“Ringraziamo la Guardia di Finanza per aver sferrato un duro colpo al circuito illegale delle droghe e ai terroristi di matrice islamica. Il sequestro di 14 tonnellate di amfetamine e 84 milioni di pasticche col logo ‘captagon’, prodotte in Siria dai terroristi dell’Isis per finanziare il terrorismo, conferma il grande lavoro svolto sul territorio dalle nostre Forze dell’Ordine, donne e uomini in divisa impegnati quotidianamente a difenderci e spesso dimenticati dallo Stato”.

E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.