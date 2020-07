MES, Meloni: E’ clamorosa trappola, dibattito va spostato in Parlamento e spero che M5s non cambi idea

«Continua il surreale dibattito sul MES. Con il Governo frantumato e prossimo alla dipartita, la sinistra continua a sperticarsi per far sì che l’Italia contragga il debito con il Fondo ammazza Stati. Ci sarà un motivo per cui nessuno Stato europeo ha chiesto il prestito al MES? Sono tutti matti? La verità è che il MES è una clamorosa trappola, le condizionalità ci sono eccome e il rischio di trovarci la Troika in casa è più che concreto. Non è più possibile assistere al dibattito mediatico tra esponenti della maggioranza che si contraddicono a vicenda, visto che il Governo è ormai al capolinea il dibattito va spostato in Parlamento. Subito. Ogni partito e ogni parlamentare si assuma la propria responsabilità e spero che il M5S, almeno su questo, non cambi idea».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.