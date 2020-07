UE, Berlato: Dall’Europa nuovi aiuti per il settore ittico

“La Commissione europea ha risposto alla recente interrogazione parlamentare, presentata da me e i miei colleghi di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, in merito alle misure di sostegno messe in campo dalla Commissione europea per tutelare il settore ittico. Nella nostra interrogazione abbiamo sottolineato come il settore ittico europeo, ma soprattutto italiano, abbia subito un duro colpo a causa dell’emergenza sanitaria ed economica che ci ha colpito. Abbiamo pertanto chiesto alla Commissione quali fossero le misure che intendeva porre in campo per aiutare a salvaguardare questo importante settore”. Così in una nota l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Sergio Berlato. “La Commissione ha risposto evidenziando la sua apertura alla possibilità di concedere aiuti di Stato, in cui ciascuna impresa può ricevere fino ad un massimo di 120.000 euro. La Commissione ha adottato il SURE, strumento finanziario temporaneo che fornirà agli Stati Membri fino a 100 miliardi di euro, per coprire una parte dei costi della riduzione del lavoro. Noi deputati italiani al Parlamento europeo ci battiamo ogni giorno in Europa per tutelare le eccellenze italiane. Ora è il Governo nazionale a dover fornire un piano per l’utilizzo di questi aiuti”.

