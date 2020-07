DL rilancio. Lollobrigida: Via marchette e consulenze e raddoppiare pensioni invalidità civile

“Grazie a Fratelli d’Italia oggi il presidente del Consiglio Conte è intervenuto durante il QT della Camera dei deputati per riferire delle azioni del Governo, e sempre grazie a Fratelli d’Italia lo ha fatto in diretta televisiva di fronte a milioni di cittadini italiani. Gli abbiamo ribadito con forza le nostre proposte sul decreto Rilancio: via tutte le marchette, le prebende e le consulenze milionarie previste e utilizzare le risorse per raddoppiare le pensioni d’invalidità civile. Una battaglia che da sempre Fratelli d’Italia porta avanti e che a maggior ragione oggi, dopo il pronunciamento della Corte costituzionale, intendiamo vincere. Lo possiamo fare subito, presentando un emendamento al decreto Rilancio a firma di tutti i capigruppo. A noi non interessa la paternità dell’emendamento, a noi interessa che venga fatto e votato per tutelare le migliaia di italiani che non riescono ad andare avanti con 285,66 euro al mese, mentre in Italia si spendono oltre mille euro per i richiedenti asilo e 780 per destinare il reddito di cittadinanza anche a chi delinque. Se non verrà sottoscritto dai capigruppo, Fratelli d’Italia riproporrà l’emendamento in Aula chiedendo un consenso il più ampio possibile. Vedremo se ci sarà qualcuno che per l’ennesima volta si assumerà la responsabilità di favorire lobby, consorterie e apparati di partito abbandonando centinaia di migliaia di cittadini fragili che non ce la fanno più”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.