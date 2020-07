DL rilancio, Trancassini: Villarosa come “Il Marchese del Grillo”

“Sottosegretario s’è svejato”. FDI da tempo denuncia storture

“Dopo che per quattro settimane Fratelli d’Italia ha denunciato ripetutamente come all’interno del decreto Rilancio trovino ospitalità posti di lavoro senza concorsi, interventi in vari consigli di amministrazione, mancette e storture varie, oggi apprendiamo le parole di amarezza del Sottosegretario di Stato al MEF Alessio Villarosa per alcune di queste norme. Come Alberto Sordi nel film ‘Il Marchese del Grillo’ anche il Sottosegretario finalmente ‘s’è svejato’. Buongiorno!”

Lo dichiara Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Bilancio.